Zona rossa e arancione: le regioni che possono cambiare colore

Il Lazio spera fortemente in una settimana arancione pre-Pasqua. Con un valore Rt previsto intorno a 1 la regione, dopo due settimane di “rosso”, auspica di passare in zona arancione da lunedì. “Siamo cautamente ottimisti – ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – prevediamo un ulteriore e lieve miglioramento degli indicatori, in particolare domani la stima dell’indice Rt dovrebbe tornare sotto 1 nella nostra regione. Due settimane fa l’indicatore era a 1,31, la scorsa settimana eravamo a 1,09 e, secondo le nostre previsioni, domani dovremmo scendere intorno a 0,99, indicando un leggero miglioramento dell’incidenza e della curva epidemica. Il Lazio potrà passare in zona arancione, se i dati rispetteranno le previsioni, anche se solo per pochi giorni prima di Pasqua, quando tutta Italia tornerà in zona rossa. Confido che, grazie a una positiva evoluzione degli indicatori che dimostrano un miglioramento dell’incidenza della curva dei contagi, dopo le feste le scuole potranno riaprire anche nel Lazio”. Il governatore Nicola Zingaretti promette: “Da lunedì nel Lazio, se zona arancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie”. E specifica:. “Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione”. Rischia la zona rossa la Calabria.

