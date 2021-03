Vaccini, in Calabria il 61,11% degli over80 non ha ricevuto ancora la prima dose

Sono 19.950, pari al 13,03% dei 153.062 totali, gli over 80 calabresi che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della prima e della seconda dose. Lo riporta la tabella delle vaccinazioni in Italia aggiornata alle 8 di oggi pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quelli che hanno ricevuto la prima dose sono 59.532 (38,89%) mentre quelli che devono ricevere ancora la prima dose sono 93.530, pari al 61,11%. Una percentuale terribilmente alta quella degli over80 che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose che fa della Calabria una delle ultime regioni in classifica, peggio hanno fatto finora sono Toscana (che ha vaccinato il 10,47% degli over80) e Sardegna (6,32). Ritardi imperdonabili che devono essere recuperati con una brusca accelerazione delle somministrazioni.

Per il personale scolastico (46.350), quelli che hanno ricevuto la prima dose sono stati 9.212 (19,87%) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 89 (0,19%) e restano da vaccinare 37.138 persone, l’80,13%.