Regionali, De Magistris presenta nome e simbolo della lista del presidente

Il candidato alla presidenza della giunta regionale Luigi De Magistris ha presentato il simbolo di una delle liste che lo sosterrà alle prossime elezioni: “De Magistris presidente”.

“Ancora non si conosce – è scritto in una nota – con precisione la data delle elezioni regionali, ma da tempo ci siamo messi in cammino per un’altra politica per amore della Calabria. All’appello nato ormai da circa due mesi per la candidatura di Luigi de Magistris a presidente della Regione Calabria, hanno aderito in tante e tanti con l’entusiasmo di chi pensa che il destino della loro terra non sia già scritto: singoli cittadini, associazioni, collettività che ritengono sia il momento di metterci la faccia per non lasciare che tutto sia deciso sempre dai soliti noti. Oggi diamo un nome e un simbolo ad una delle liste civiche che sosterrà la candidatura di Luigi de Magistris”.

Si tratta di una lista civico-politica che “unisce donne e uomini credibili in quanto espressioni di storie personali o collettive di lotta per i beni comuni, per l’ambiente, per la giustizia, per i diritti civili. “de Magistris Presidente” è una delle liste civiche di persone che hanno il coraggio di andare oltre le bandiere e gli schieramenti tradizionali, che lottano per la difesa dei territori dalle distruzioni ambientali, che resistono contro le ingiustizie e contro le organizzazioni criminali. Persone che insieme lottano per i valori costituzionali, per la giustizia sociale, per il superamento delle diseguaglianze, per la parità di genere, per il diritto al futuro delle giovani generazioni. Si tratta di una coalizione di chi crede che essere visionari sia un atto di realismo, di chi non ha paura di lottare contro i “giganti” della vecchia politica, contro chi vince a mani basse in cambio di promesse e illusioni. Insieme per una Calabria orgogliosa, forte e autorevole. Noi ci crediamo. Noi ci siamo, con – conclude la nota – Luigi de Magistris Presidente!”.