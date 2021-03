Covid, c’è una Lamezia che non si arrende alla crisi (VIDEO)

Le chiusure e il calo nei guadagni causati dalla pandemia ha messo in ginocchio tanti imprenditori costretti a chiudere le proprie attività. Ma, in un periodo in cui tutti sono costretti a fare i conti con la crisi, c’è anche chi ha il coraggio e la forza di non arrendersi e continuare a sperare ed investire nel futuro.

A Lamezia Terme è il brand “Casa Mastroianni” ad andare controcorrente e, dopo i vari punti vendita in giro per la Calabria, l’Italia e il Mondo, il suo proprietario Francesco Mastroianni ha deciso di aprire un nuovo locale in pieno centro, su corso Giovanni Nicotera. Una risposta alla crisi, un impegno per il territorio e un invito a non gettare la spugna. Assieme al suo direttore di produzione, Paolo Caridi, Mastroianni ci spiega la sua mission e ci fa partecipi della sua volontà di far risorgere, anche grazie alle aziende, la città di Lamezia Terme.