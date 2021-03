I virologi di Ancona ci riprovano. A tre mesi di distanza dalla variante inglese, hanno individuato una nuova variante New York, identificata nel novembre scorso nella città statunitense “finora non descritta in Italia“.

Almeno due casi, non collegati tra loro, sono emersi in provincia di Pesaro e Urbino (una nel capoluogo e una nell’entroterra) alcuni giorni addietro nella solita verifica epidemiologica effettuata a campione randomizzato sui tamponi positivi provenienti da tutte le Marche.