E’ risultato positivo al coronavirus anche il collaboratore di giustizia Andrea Mantella che domani non deporrà al processo Rinascita Scott che si sta tenendo nell’aula bunker di Lamezia Terme. Per via della positività, il collegio giudicante di Lamezia Terme dovrà valutare uno spostamento della deposizione in aula.

Mantella rappresenta uno dei testimoni-chiave della maxioperazione, scattata nel dicembre 2019, portata avanti dalla procura di Catanzaro contro le cosche del Vibonese e i legami tra ‘ndrangheta, politica e mondo delle professioni. A giudizio, in tre diversi tronconi, sono finiti in 479.