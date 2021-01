Coronavirus in Calabria, studenti delle scuole superiori in classe l’1 febbraio (per ora)

Con l’arrivo del 2021 uno dei temi principali legati al Coronavirus, oltre all’avvio della campagna di vaccinazione, è il ritorno tra i banchi di scuola. Dopo i più piccoli che, in Calabria, sono già tornati in classe in molti comuni (e in altri si apprestano a farlo) dopo la decisione del Tar sull’ordinanza Spirlì, il dibattito si è nuovamente accesso in merito agli studenti delle scuole superiori. La loro posizione è sempre stata separata da quelle di elementari e medie per diverse ragioni, dall’età che permette di risentire meno rispetto ai più piccoli (ma non sono certo immuni) dalle difficoltà della Dad, a tutte le problematiche legate agli spostamenti con i mezzi pubblici.

Mentre in diverse regioni (Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Molise) gli studenti degli istituti superiori rientreranno comunque a scuola il prossimo lunedì 18 gennaio, in altri territori come la Calabria si procederà con la Dad fino al 31 gennaio. La decisione del Tar in merito all’ordinanza del presidente Spirlì, infatti, ha contestato il provvedimento solo per quanto riguarda le scuole elementari e medie, mentre non ha censurato la parte che sospendeva la didattica in presenza per gli studenti più grandi.

Al momento, quindi, solo l’1 febbraio i ragazzi delle scuole superiori torneranno a sedersi tra i banchi delle loro classi. Anche se una proroga della didattica a distanza sembra sempre più probabile: i contagi non accennano a diminuire e proprio ieri, 15 gennaio, è stata emanata un’ordinanza che ha istituito due nuove zone “rosse” nel Reggino e ha prorogato quelle di Piscopio e Fabrizia nel Vibonese (clicca QUI per saperne di più). Con il bollettino giornaliero, inoltre, che ha registrato un nuovo balzo in avanti a causa di ben 405 nuovi positivi in sole ventiquattro ore (approfondisci QUI). Una situazione tutt’altro che serena che impone di agire con tutte le precauzioni del caso, qualunque decisione intenderà prendere il presidente facente funzioni Nino Spirlì.