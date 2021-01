Dpcm, la Calabria resta zona arancione: rosse Sicilia e Lombardia

Sicilia e Lombardia saranno le uniche zone rosse che scatteranno in Italia da domenica 17 gennaio, la Calabria resterà invece in zona arancione a conferma che la situazione epidemiologica nel territorio calabrese è stabile. Oltre la Calabria altre 11 regioni saranno arancioni mentre solo in 6 restano gialle (Campania, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Valle d’Aosta). E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio proiettato sulle modifiche introdotte dal decreto legge del governo firmato questa sera dal Presidente Mattarella. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 16 gennaio e prevede sostanziali novità: c’è il divieto di spostamento tra Regioni anche se sono gialle, in vigore fino al 15 febbraio. Resta invece concesso spostarsi in due (esclusi gli under 14 conviventi) per andare a trovare amici e parenti, anche nelle zone rosse. Gli abitanti dei piccoli comuni (meno di 5 mila abitanti) potranno uscire dal loro territorio comunale anche se in zona rossa e arancione, fino a 30km di distanza esclusi i capoluoghi di provincia.