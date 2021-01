Coronavirus, la Calabria rischia di tornare “zona rossa”

Tornano ad accendersi i riflettori del contagio sulla Calabria che a partire dal prossimo 17 gennaio potrebbe ritornare “zona rossa”. Sabato 16 gennaio entrerà in vigore il nuovo Dpcm che, secondo quanto si apprende, manterrà le principali misure dell’attuale provvedimento, prevedendo però criteri che abbasseranno le soglie per l’inserimento delle regioni in zona arancione o rossa. Per quanto riguarda la giornata di sabato 16, l’ipotesi prevalente è che resti valida l’attuale colorazione suddivisa nelle diverse fasce.

La Calabria, dall’11 gennaio è in in zona arancione insieme a Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia. Preoccupa l’Rt che è a 1.14. In zona rossa, si ricorda, sono vietati tutti gli spostamenti (anche all’interno del Comune di residenza), ad eccezione di essere motivate da esigenze di lavoro, necessità o salute. Aperti solo generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e benzinai. Chiusi locali, ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie ma si potrà fare la consegna a domicilio e asporto fino alle 22.