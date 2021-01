Lamezia, per la Cassazione il sindaco Paolo Mascaro è candidabile

“La Cassazione ha definitivamente pronunciato la mia candidabilità”. Questo il primo commento del sindaco (sospeso fino al parziale ritorno al voto in 4 delle 78 sezione per come deciso dal Tar Calabria) di Lamezia Terme Paolo Mascaro in merito alla richiesta di incandidabilità, per via della vicenda legata allo scioglimento del consiglio comunale per il coinvolgimento di alcuni ex consiglieri in un’inchiesta contro le cosche lametine.