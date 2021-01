Mondo politico vibonese in lutto: è morto il sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone

Mondo politico vibonese in lutto. Questa mattina è venuto improvvisamente a mancare il sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone, L’uomo, 71 anni, negli ultimi giorni aveva accusato qualche problema respiratorio. La causa della morte sarebbe riconducibile ad un arresto cardiocircolatorio. E2 stato più volte eletto primo cittadino nel piccolo centro delle Serre: l’ultimo successo l’11 giugno 2017 con la lista “Servire il popolo”. E’ stato socialista anche se negli ultimi anni era molto vicino al centrodestra.

Questo il ricordo dell’ex assessore regionale Saverio Zavettieri: “Oggi 12 gennaio 2021 giorno infausto e tremendo che mi resterà scolpito nella mente. E’ venuto a mancare Cosmo Tassone, mio fidato amico e compagno da 50 anni, che mi ha seguito come un’ombra in tutte le mie vicende, dal sindacato negli anni ’70 dov’è approdato dopo un’esperienza extraparlamentare, alla Camera dei Deputati da Assistente parlamentare, presidente della Ussl di Serra San Bruno e della Comunità Montana, alla Regione Calabria quale direttore dell’Azienda del diritto allo studio, da sindaco di Brognaturo amato ed eletto tutte le volte che si è candidato e tutt’ora in carica, uomo di intelletto e di azione, sensibile e sempre disponibile per le buone cause, socialista a tutto tondo come pochi altri. E’ stato il sindaco che mi ha unito in matrimonio con Rosanna col rito civile il 31 luglio del 1980. Ho perso per sempre un fratello più giovane di me col quale abbiamo condiviso gioie e dolori che mi lascia un vuoto incolmabile e un immenso dolore. Addio Cosimo, amico inseparabile”.