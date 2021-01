Meteo, torna il maltempo sulla Calabria. Nevicate oltre gli 800 metri

Calano le temperature al Sud dopo le giornate calde appena trascorse. Per la giornata odierna, l’instabilità andrà concentrandosi sulle regioni del basso Tirreno, in particolare tra la Calabria e la Sicilia, soprattutto settentrionale, con piogge, rovesci diffusi e anche locali nevicate attese a quote mediamente tra 800 e 1.100 m”.

Ultimi addensamenti con qualche pioggia sulla Sardegna orientale, precipitazioni anche sul Gargano, qui con fiocchi a 600 m, e coste pugliesi, locali su Sud/Est Campania e Ovest Lucania, anche qui con possibili fiocchi intorno ai 6/800 m. Da evidenziare addensamenti in intensificazione, soprattutto nella seconda parte della giornata, sulle Alpi più settentrionali, con nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui versanti di confine. Altrove generale miglioramento con ampio soleggiamento. Temperature in calo ovunque e minime della notte piuttosto fredde al Centro Nord, in prevalenza sotto zero anche di alcuni gradi fino in pianura, e più freddo anche sui settori appenninici meridionali.