Crisi Sant’Anna, Pitaro: “Scongiurata la chiusura, ottima notizia”

“L’atteso parere positivo dell’Asp di Catanzaro per il successivo rilascio dell’accreditamento del Sant’Anna consentirà ai calabresi di poter continuare a fare affidamento su questa struttura di primissimo ordine”.

È quanto afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro che aggiunge: “Il pericolo del suo affossamento, che avrebbe significato macchiare ingloriosamente il percorso di riscatto del sistema sanitario calabrese che ci deve vedere tutti della partita, possiamo dire che è scongiurato. È un’ottima notizia per le 300 professionalità impegnate da anni per salvare vite dando lustro alla Calabria, per Catanzaro che deve riuscire a diventare città della buona sanità e della ricerca scientifica attraverso un sistema pubblico-privato d’eccellenza e per la Calabria. Quando si agisce insieme e tenacemente e si crede nelle battaglie giuste, i risultati si ottengono”.