Coronavirus, Pitaro: “Regione proroghi pagamento bollo auto”

“Sarebbe opportuno, vista la drammatica congiuntura storica che stiamo vivendo, che per il

pagamento del bollo auto la Calabria si allineasse a regioni come il Veneto e l’Emilia Romagna, che hanno posticipato il pagamento della tassa automobilistica rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 marzo 2021”. È quanto propone il consigliere regionale Francesco Pitaro.

“La crisi sanitaria in atto – aggiunge Pitaro – non sembra voler allentare la presa, inasprendo una crisi economica che da quasi un anno macina difficoltà destabilizzando il tessuto sociale del nostro Paese e non solo. Difficoltà vissute ancor più duramente dalla nostra regione e che dovrebbero sollecitare le Istituzioni a mettere in campo ogni forza possibile per attenuare i disagi che la popolazione sta vivendo. La regione Calabria, a cui compete la gestione della tassa automobilistica, faccia dunque quanto in suo potere per prorogare, per cause urgenti e indifferibili qual è la pandemia globale da Covid-19, i termini per il versamento di un’imposta che, in questo complicato momento in cui molte attività stentano a sopravvivere, sarebbe motivo di preoccupazione per non poche famiglie calabresi”.