‘Ndrangheta, omicidio Gangitano: si cercano i resti a Stefanaconi

Ucciso perchè omosessuale. È stato questo il triste destino di Filippo Gangitano, scomparso nel 2002 quando – secondo le ricostruzioni – venne convocato dal cugino Andrea Mantella in una masseria e assassinato, con il suo corpo messo dentro dei sacchi di mangime per animali e mai più ritrovato. A raccontarlo lo stesso Mantella, autoaccusatosi del delitto, che ha spiegato nel dettaglio anche il movente: l’omosessualità di Gangitano, che era anche andato a convivere con un ragazzo. Anche se per completezza bisogna precisare che, recentemente, qualcuno ha sostenuto che l’omicidio sia stato in realtà causato dalla volontà di pentirsi (ne abbiamo parlato QUI).

La questione è adesso tornata all’attenzione della cronaca perchè Mantella starebbe parlando con gli inquirenti raccontando, tra le altre cose, anche il luogo in cui sarebbe stato seppellito Gangitano. Si tratterebbe di terreni nel comune di Stefanaconi, che i carabinieri – coordinati dalla Dda di Catanzaro – da questa mattina stanno perlustrando incessantemente.