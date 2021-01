Discarica a Dinami? Riccardo Tucci (M5s): “Il sindaco Ciccone chiarisca”

“Apprendo da indiscrezioni di stampa che l’Amministrazione comunale di Dinami, guidata dal sindaco Gregorio Ciccone, si è detta disponibile ad ospitare nel proprio territorio una discarica per rifiuti non pericolosi. L’impianto, nel contesto di un eco-distretto, sarebbe dovuto sorgere nel territorio di Sant’Onofrio, ma i tecnici della Regione Calabria pare abbiano bocciato il sito di località Palombara, per la presenza di diverse criticità, non ultimi per i vincoli idrogeologici insistenti sull’area. Alla luce dei suddetti impedimenti si è palesata l’ipotesi di localizzare la discarica nel territorio dinamese”.

È quanto afferma, in una nota, il deputato 5 Stelle Riccardo Tucci, che aggiunge: “A questo punto è necessaria un po’ di chiarezza sulla vicenda. Chi ha individuato il territorio di Dinami come luogo per ospitare la discarica? Ciccone ragguagli la cittadinanza sulla questione nella massima trasparenza. Ricordo a me stesso che già venti anni fa il progetto della discarica, perorato dallo stesso sindaco Ciccone, venne sonoramente bocciato dai cittadini”.

“Oggi sono altri tempi – sottolinea Tucci – la scienza ha fatto passi da gigante sulla gestione integrata dei rifiuti, ma qualunque scelta si faccia è importante che avvenga nella massima trasparenza e pubblicità. La comunità ha diritto di sapere cosa si decide in suo nome nelle stanze dei bottoni e nel caso di un’operazione così importante è giusto consultare i cittadini e permettergli di esprimere la loro opinione. La salute ed il rispetto dell’ambiente devono essere posti in cima alla lista di ogni buona amministrazione” conclude il parlamentare.