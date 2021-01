Autocertificazione zona arancione: spostamenti, quando serve a gennaio. Pdf

Oggi e domani (sabato 9 e domenica 10 gennaio) tutta l’Italia è in zona arancione. Da domenica 10 gennaio cinque regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sicilia e Calabria) sono state poste in zona arancione mentre il resto dell’Italia sarà in zona gialla. Torna quindi in primo piano la necessità di avere con sè il modello dell’autocertificazione. Quando dovremo averla con noi per i nostri spostamenti? Come va compilata? Ecco la guida. Una precisazione: le regole per la zona arancione sono le stesse per il weekend 9-10 gennaio e per le cinque regioni in arancione la prossima settimana.

