Zona arancione in Calabria Sicilia, Veneto, Lombardia ed Emilia

Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto tornano in zona arancione. È il verdetto emesso ieri, nel giorno del cambio di colore delle regioni, dopo la lunga parentesi delle festività di Natale. In base ai dati del nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), con i numeri dell’indice di contagiosità Rt, le Regioni si trovano di fronte a nuove misure restrittive contro il Coronavirus, in base alla classificazione nelle tre fasce (gialla, arancione e rossa). Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato su Facebook: “Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l’indice del contagio è in crescita”. L’ordinanza andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Con il nuovo Dpcm, poi, verranno valutate eventuali proroghe, ha fatto sapere il ministero della Salute.

CONTINUA A LEGGERE QUI