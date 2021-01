Vaccino anti Covid, ecco come funziona la preparazione delle 6 dosi (VIDEO)

Un risultato raggiunto in tempi record, grazie a uno straordinario sforzo della scienza, che sembra essere l’arma giusta per uscire da questa sorta di “incubo” chiamato Covid 19. Una pandemia mondiale che ha rivoluzionato i modi di vivere di tutti, nessuno escluso. Le diverse polemiche sul numero di vaccinazioni, poi risolte con l’Italia che si attesta tra i primi posti in Europa, hanno infatti messo da parte l’importante messaggio di speranza che è stato l’inizio delle vaccinazioni con il siero della casa farmaceutica Pfizer, distribuito in Europa già alla fine del 2020.

La procedura da seguire. Siamo quindi stati all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove il farmacista Luigi Condina (con il camice bianco nel video, ndr) e i due infermieri Russo e Cimino ci hanno mostrato la procedura da seguire per estrarre le 6 dosi del vaccino dalla fiala contenente il siero. Un procedimento non banale e che richiede molta cura e attenzione. Bisogna infatti, in primo luogo, girare 10 volte il flaconcino, poi procedere alla miscelazione con la soluzione fisiologica, e infine preparare le dosi che dovranno essere iniettate. Sempre con un costante controllo del farmacista, che verifica che il prodotto sia integro, e con diverse altre attenzioni tra cui quella – nella fase finale – che le 6 dosi preparate (con l’ultima che è la più “critica”) non prendano luce.

Il piano di vaccinazione. Quella attualmente in corso è la prima fase della vaccinazione, che prevede di tutelare – con l’immunità che si raggiungerà solo a seguito del richiamo a distanza di 21 giorni – il personale delle strutture ospedaliere. Si procederà poi con gli ospiti e il personale operante nelle Rsa e nelle strutture per anziani. Da marzo, poi, con l’aiuto dei medici di medicina generale, partirà la campagna di massa che prevede numeri giornalieri più elevati degli attuali. Nel caso della provincia di Vibo, inizialmente, si riuscivano a vaccinare un numero di operatori sanitari (circa 90 al giorno) che poi, dopo i primi tentennamenti, è aumentato superando anche quota 200 giornalieri. Ad oggi, 9 gennaio, sono stati vaccinati circa 900 operatori sanitari (ne abbiamo parlato QUI). (a.s.)

