Il Tar Calabria accoglie il ricorso dei genitori: si torna in classe

Il Tar della Calabria accoglie il ricorso presentato un gruppo di genitori e corregge l’ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì che sospendeva la didattica in presenza nelle scuole superiori fino al 31 gennaio e nelle elementari e medie fino al 15 gennaio. Gli alunni delle Medie e delle Elementari dovranno tornare in classe, mentre continua la didattica a distanza per gli studenti delle Superiori. Le lezioni resteranno sospese nelle zone rosse, come Fabrizia o Frascineto.