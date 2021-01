Coronavirus | In Italia 17.533 casi e 620 morti: positivo il ministro dei Rapporti con il Parlamento

Roma, 8 gennaio 2021 – Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri) oggi arriva nel giorno in cui torna la suddivisione dell’Italia nella mappa colorata: Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto e Calabria entrano da domenica 11 gennaio in zona arancione mentre nessuna regione entra in zona rossa e tutte le altre mantengono il giallo. I dati del bollettino di oggi sono importanti per capire l’andamento della curva del contagio dopo le feste di Natale (qui i dati di ieri 7 gennaio). E c’è da dire che finora i numeri non sono per nulla confortanti. Lo si ricava anche dal report dell’Iss che ha reso noto il monitoraggio settimanale dell’Indice Rt: quello nazionale sale all’1.03. Dodici regioni sono considerate a rischio alto. E il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, ha detto: “In Italia la curva dei contagi ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana”.

Positivo al Covid il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il 5 gennaio il ministro si è sottoposto a un tampone: un controllo di routine a scopo precauzionale, dal momento che D’Incà non aveva alcun sintomo. Oggi è arrivato l’esito: il ministro risulta positivo.

Il bollettino Covid di oggi

Sono 17.533 (ieri + 18.020) i nuovi contagi da Coronavirus in tutta Italia. Le persone attualmente positive sono 570.389, – 666 (ieri + 2.343), i dimessi/guariti sono 1.589.590, + 17.575 (ieri +15.659), i morti sono 77.911, + 620 (ieri + 414), i ricoverati con sintomi sono 23.313, + 22 (ieri + 117), in terapia intensiva ci sono 2.587 pazienti, 0 (ieri + 16). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 187 (ieri 156). Sono stati processati 140.267 tamponi (ieri 121.275): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi del 12,5% (ieri 14,9%).

