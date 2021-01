Vaccino Covid, 25.630 dosi alla Calabria ultima in “classifica”

Aumentano le dosi di vaccino consegnate alla Calabria. Secondo l’ultimo aggiornamento del report sono 25.630 le dosi arrivate nella regione dove, al 6 gennaio, sono stati vaccinati 3.925 persone, il 15,3%. Si tratta di 1.997 donne e 1.928 uomini la maggior parte nella fascia di età 50-59 anni. Sono 3.680 i vaccinati tra gli operatori sanitari e sociosanitari e 245 nel personale non sanitario. Ancora nessun vaccinato tra gli ospiti delle strutture residenziali.

La Calabria resta ultima in classifica per le somministrazioni di vaccino per la campagna partita il 31 dicembre. Il Veneto con l’84,4% è il primo in classifica seguito dalla Toscana (79,9%) e Lazio (67,2%). Basse somministrazioni, invece, in Sardegna con 3635 vaccinati, il 18,5%, la Lombardia con 23.641 vaccinati raggiunge il 21,5% e la Valle d’Aosta (20,4%) in fondo alla classifica nazionale. In Italia il totale di vaccinazioni è di 321.077 per il dato nazionale aggiornato alle 23 del 6 gennaio.