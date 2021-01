Vaccino anti-Covid, i numeri crescono. Ma la Calabria è sempre ultima

I passi in avanti sono stati fatti. La Calabria in valore assoluto è arrivata a quota 5177 somministrazioni di vaccino su 25630 dosi consegnate. Un dato che in percentuale porta la nostra regione a quota 20,2%.

Numeri in crescendo, ma che ancora relegano la Calabria all’ultimo posto in Italia in termini percentuali, almeno fino a stasera. Sì perchè i numeri della regione, in valore percentuale, ora sono vicinissimi a quelli di Valle d’Aosta (20,4%) e Lombardia (20,7%).

In totale sono stati somministrati 379910 vaccini su un totale di 918450 dosi consegnate con una percentuale, dunque, che si attesta al 41,4%. Le regioni più virtuose sono: Toscana (59%), Veneto (57,7%) e Lazio (55,8%).