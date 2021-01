Nuova giornata particolarmente difficile sul fronte dell’epidemia di Coronavirus in provincia di Vibo Valentia. I casi odierni sono 85, per come riportato nel bollettino ufficiale della Regione Calabria. Dagli 861 casi attivi di ieri, si è passati ai 919 di oggi, dei quali 14 si trovano ricoverati in ospedale (uno in più rispetto a ieri)

In particolar modo, si registrano: 47 positivi a Monterosso (38 nella Rsa dove è scoppiato il focolaio e altri 9 nel paese) dove sono state emesse anche 150 ordinanze di quarantena fiduciaria. Nel comune guidato dal sindaco Lampasi da sabato drive-in dei tamponi. A Ionadi confermati 17 casi, a San Gregorio, 11 nuovi casi con il totale salito a quota 27. Altri 4 nuovi casi, positivi al tampone antigenico, si registrano a Cessaniti (3 nella frazione Pannaconi, 1 nel capoluogo). Infine, Vibo Valentia: 13 nuovi casi, dei quali 5 a Piscopio