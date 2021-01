Coronavirus | In Calabria 361 nuovi positivi con 1200 tamponi in meno. 6 i morti

Sono 361 (ieri 398) i nuovi positivi in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 1.747 persone sottoposte a tampone (ieri 2.924). A riportarlo il bollettino giornaliero della Regione Calabria. I guariti sono invece 242 in più, che portano il totale degli attualmente positivi a 8.804. I nuovi casi, specificati in un secondo momento nel report, si trovano: 135 in provincia di Reggio Calabria, 85 in quella di Vibo Valentia, 59 nel Catanzarese, 50 nel Cosentino e 32 in provincia di Crotone.

Ricoveri e decessi. Salgono di un’unità, diventando 21, i ricoveri in Terapia intensiva. Mentre sono 240 (+5) i ricoveri nei reparti Covid. Registrati infine altri 6 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 505: 4 nel Reggino e 1 nel Cosentino e nel Vibonese.

Sul territorio i positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.596 (64 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 7 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 al presidio di Acri; 3 all’ospedale da campo;7 in terapia intensiva, 3501 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.957 (3742 guariti, 215 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.711 (26 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 9 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.666 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.969 (1.889 guariti, 80 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 324 (24 in reparto; 300 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.962 (1.923 guariti, 39 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 919 (14 ricoverati, 905 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.181 (1.150 guariti, 31 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.161 (79 in reparto; 6 presidio opsedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.069 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.608 (7468 guariti, 140 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).