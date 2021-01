Spirlì: scuole chiuse in Calabria. Stop alle superiori fino al 31 gennaio

Così come annunciato questa mattina, il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha emanato una nuova ordinanza in merito all’emergenza Coronavirus. Un provvedimento che si è reso necessario, si legge nel testo, a causa dell’andamento epidemiologico in tutte le province calabresi che “nell’ultimo mese ha registrato un trend in crescita, con la provincia di Reggio Calabria che ha contribuito con più del 39% sul totale dei nuovi casi confermati nel periodo in esame, quella di Cosenza che si è attestata su circa il 26% del totale, mentre la provincia di Vibo Valentia ha fatto registrare il raddoppio dei propri casi, e quelle di Catanzaro e Crotone un incremento di circa il 38% dei casi confermati nei rispettivi territori”.

Didattica a distanza per elementari, medie e superiori. Per questa ragione è stato disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole superiori dal 7 al 31 gennaio con prosecuzione della didattica digitale integrata al 100%. Didattica a distanza anche per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado (ex scuola elementare e media) fino, in questo caso, al 15 gennaio. Lezioni in presenza, invece, per la scuola dell’infanzia i cui allievi potranno recarsi in classe.

Prorogata la “zona rossa” di Fabrizia e Piscopio. Restano infine zone rosse, considerato che “presentano ancora criticità”, il comune di Fabrizia nel Vibonese e la frazione Piscopio del comune di Vibo Valentia. È stata infatti prorogata, fino al 15 gennaio compreso, la precedente ordinanza del 28 dicembre.

