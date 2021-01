Il maltempo non dà tregua all’Italia, in particolare al Nord-Ovest con pioggia e neve attese copiose fin dalla collina anche per oggi.

Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta gialla per sette regioni: parte di Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata, l’intero territorio di Toscana, Umbria e il versante tirrenico della Calabria. Nuove perturbazioni sui settori nord-occidentali, con precipitazioni e nevicate a quote collinari.