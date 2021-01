Due edizioni in meno di un mese. E uno straordinario piazzamento tra i libri più venduti nelle ultime settimane sulla piattaforma Amazon. E’ un fine d’anno entusiasmante per il libro-intervista a Giuseppe Scopelliti ‘Io sono libero’, curato da Franco Attanasio e pubblicato per i tipi di Luigi Pellegrini Editore. In particolare, il volume, che racconta la vicenda umana e politica dell’ex enfant prodige della destra italiana, già sindaco di Reggio Calabria e Presidente della Regione Calabria, ha raggiunto la quarta posizione nella sezione ‘Governo’, il dodicesimo posto nella sezione ‘Ideologie politiche’ e il ventitreesimo nella sezione ‘Scienze politiche’. Il tutto, mentre ‘Io sono libero’ continua a essere richiesto nelle librerie e nelle edicole, ottenendo recensioni lusinghiere sui principali quotidiani e periodici nazionali. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato -dichiara l’editore Walter Pellegrini -che conferma il valore di un’intervista, ben strutturata e concepita nelle sue diverse fasi, la cui portata storica e culturale, ma non di meno il suo contenuto umano, abbiamo immediatamente colto, credendo, come i dati di vendita diffusi da Amazon stanno confermando, che essa avrebbe incontrato il favore dei lettori”.