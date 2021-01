Compie 118 anni Kane Tanaka, la più anziana del mondo. E a maggio andrà alle Olimpiadi

118 anni e non sentirli. La giapponese Kane Tanaka, stando al Guiness dei primati, è la donna più longeva al mondo ancora in vita: è lei la decana dell’Umanità e ne ha viste davvero tante. E’ sopravvissuta a tre epidemie: spagnola (1918-1920), sars (2004) e covid-19 (2019), a due Guerre Mondiali, agli effetti della bomba atomica di Nagasaki, a un tumore a 103 anni. Ora l’augurio è che possa spegnere le 119 candeline in un mondo libero dalla pandemia.

Nata il 2 gennaio 1903 nel villaggio di Kazuki nella prefettura di Fukuoka durante il periodo Meiji, nel 1922 si è sposata con il cugino Hideo Tanaka. Durante la seconda guerra mondiale ha lavorato con il marito in un negozio che vendeva torte di riso.

CONTINUA A LEGGERE QUI