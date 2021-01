Capodanno di sangue a Reggio, auto investe pedone e lo uccide sul colpo

Drammatico incidente stradale, il primo giorno dell’anno, nel centro di Reggio Calabria: in via Reggio Campi un’automobilista ha perso il controllo del mezzo e ha travolto un pedone che stava camminando mentre colloquiava al telefono. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: l’uomo, 41enne di nazionalità marocchina, è stato sbalzato a grande distanza da un urto violentissimo ed morto sul colpo. Inutili gli interventi dei soccorritori del 118 e degli agenti di Polizia e Polizia Municipale. La strada è chiusa al traffico. Anche l’automobilista che si è fermato a prestare soccorso, è in stato di choc. Pare si tratti di un minore.