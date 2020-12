Covid in Italia: 23.477 nuovi casi in 24 ore, 555 vittime

Risale la curva dei contagi. Il bollettino sul Coronavirus in Italia rileva 23.477 nuovi casi e 555 morti (in lieve calo) nelle ultime 24 ore. Sotto la lente, in particolare, il rapporto positivi tamponi, risalito nel bollettino di ieri al 9,6%. Dalle regioni: si registra un aumento di nuovi casi quasi ovunque. Boom in Veneto (4.800), la curva risale anche in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Colpisce il numero di bambini contagiati in Trentino.

Le ultime notizie

A poche ore dalla notte di San Silvestro, il ministro Lamorgese annuncia controlli serrati, in particolare a ridosso della mezzanotte e non solo in strada, ma anche sui social. Nell’Italia in zona rossa sono vietate le feste, in luoghi pubblici o privati, con il coprifuoco che viene esteso solo per oggi dalle 22 alle 7 di mattina. Per gli spostamenti, ricordiamo, serve l’autocertificazione (qui Pdf e come compilarla).

Ma l’attenzione è già focalizzata su come sarà il 2021 tra Covid e vaccino. La data clou è l’Epifania: si cerca di capire cosa succederà dal 7 gennaio. Sia il ministro dell’Interno, sia la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, hanno lasciato intendere che dal 7 gennaio verrà confermato l’atteso allentamento delle misure. Ritorneranno le fasce e i colori: si va verso un’Italia in zona gialla, ma vanno monitorate le situazione epidemiche di alcune regioni. L’Iss ha sottolineato che sono tre quelle con indice Rt sopra l’1, ovvero Veneto, Liguria e Calabria. Altre, come Puglia e Basilicata, sono al limite. L’Istituto superiore di Sanità invoca misure anche dopo le feste e sottolinea: “L’epidemia resta grave”. Il presidente Silvio Brusaferro conferma la decrescita della curva dei contagi, seppur “un po’ rallentata”. Ok dai prefetti per la riapertura delle scuole il 7 gennaio, con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che esprime soddisfazione per il “lavoro di squadra”. Ma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri paventa “passi indietro” e “stop and Go” in caso di focolai “ben definiti”. E lamenta: “A Natale sono stati fatti troppi pochi tamponi, un dato sconfortante”. Comunicato il numero dei vaccinati in Italia: a oggi sono 14.334 (di questi 12.953 sono operatori sanitari).

Sul fronte esteri, si registra un nuovo record di vittime negli Usa, mentre frenano i decessi da Coronavirus in Germania (dove sono già oltre 130mila le persone vaccinate. Giappone verso lo stato di emergenza.