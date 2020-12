Regionali 2021, il 7 gennaio il M5S sceglie il candidato presidente

Le elezioni regionali in Calabria, salvo rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, si terranno il prossimo 14 febbraio. Attualmente l’unico candidato, civico, è l’ex capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi. I prossimi, a quanto risulta, saranno i pentastellati: il M5S ha infatti annunciato che lunedì 4 gennaio 2021, fino 5 gennaio, gli iscritti sulla piattaforma Rousseau “sono chiamati a votare – si legge in un post del blog delle Stelle – per decidere la lista dei nomi dei candidati consiglieri del MoVimento 5 Stelle alle future elezioni regionali previste a febbraio in Calabria”.

Giovedì 7 gennaio, invece, si procederà al voto per la scelta del candidato presidente. “Se al termine della votazione nessun candidato – si legge sempre sul blog del M5S – avrà ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, venerdì 8 gennaio 2021 si procederà al ballottaggio tra i primi due candidati”.