Rinvenute armi e munizioni in un terreno demaniale nella Locride: scattano le indagini

Nuovo rinvenimento di armi nella Locride, dove l’attività di controllo dei Carabinieri ha permesso di recuperare numerose armi, munizioni ed esplosivo nel corso dell’anno. Nel corso di un controllo svolto in località Piano di Moleti, i carabinieri di Sant’Ilario dello Jonio, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con matricola punzonata e 20 cartucce per la medesima arma, nascoste in un tubo di plastica posto sotto terra e nascosto dalla fitta vegetazione.

Nello specifico, l’arma è stata inviata ai Ris di Messina per accertamenti balistici, per verificare se questa possa essere già stata impiegata per danneggiamento o fatti di sangue. Scattato il sequestro a carico di ignoti, visto il rinvenimento in terreno demaniale.