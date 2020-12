Insultata l’infermiera prima vaccinata contro il Covid. “Vediamo quando muori”

Il suo volto, o meglio i suoi occhi e la parte visibile con la mascherina, sono diventati il simbolo della campagna di vaccinazione anti Covid in Italia. Nel mondo virtuale, invece, Claudia Alivernini, l’infermiera a cui per prima è stato somministrato il siero Pfizer-Biontech, ha ricevuto gravi minacce di morte e una pioggia di insulti da parte dei no vax.”E ora vediamo quando muori”, è un esempio di quello che le scrivono sul web i negazionisti e i contrari alla vaccinazione per sconfiggere il virus del Covid.

