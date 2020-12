Coronavirus, quattro donne morte all’ospedale di Reggio

Quattro donne sono morte nella giornata odierna all’ospedale di Reggio Calabria, una delle quali ricoverata in Terapia Intensiva. Si tratta di quattro donne di cui tre, di 87, 79 e 51 anni, affette da severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19, ed una, di 87 anni, senza altre patologie. Nella giornata di oggi sono stati 442 i soggetti sottoposti allo screening per Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi al test. In seguito a 6 ricoveri, 7 dimissioni e un trasferimento in Terapia Intensiva, sono 96 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 41 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 33 in Pneumologia, 18 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 559, 118 i morti.