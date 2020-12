Coronavirus in Calabria, 72 nuovi contagi nell’area centrale: 40 nel Vibonese

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha processato, nelle ultime 24 ore, 666 tamponi provenienti dall’area centrale della Calabria. Nello specifico 327 provenienti dalla provincia di Catanzaro, 174 da quella di Crotone e 165 dal Vibonese, dove si registrano attualmente due “zone rosse”: la frazione di Piscopio del capoluogo e il comune di Fabrizia.

All’esito delle analisi sono risultati positivi 72 tamponi, la maggior parte nel Vibonese con 40 nuovi contagi. Segue poi il Catanzarese, con 21 nuovi positivi, e infine 11 casi nella provincia di Crotone. È importante precisare che i tamponi processati nel Vibonese, dove resta alta la preoccupazione, non sono gli unici effettuati, in quanto l’Asp di Vibo Valentia si è attrezzata – ormai da diverse settimane – per poter analizzare i test molecolari in autonomia.