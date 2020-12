Rimani aggiornato sull’emergenza Covid, iscriviti alla newsletter gratuita di Zoom24!

Siamo tutti sommersi da un mare di news e, a fine giornata, non è semplice riuscire ad avere un quadro chiaro della situazione Coronavirus in Calabria. C’è anche un termine tecnico per questo: “infodemia”. E concretamente si manifesta in tutte quelle domande a cui non sappiamo rispondere nonostante le decine di articoli che ci capitano davanti: ma quindi i contagi sono di più o di meno di ieri? E i tamponi? Ma quindi oggi zona arancione, domani rossa, però ci si può spostare con i conviventi con meno di 14 anni… e il vaccino? Quanta confusione!

A tutto ciò aggiungeteci la cronaca, la politica, lo sport, le notizie della propria città. Come si fa a rimanere aggiornati, a essere cittadini informati, o anche banalmente capire cosa succede intorno a noi in questo bombardamento mediatico che subiamo tra tv, radio, social network?

È proprio per questo, per provare a fare ordine, per offrire un quadro semplice e completo delle notizie principali della giornata sul Covid e non solo, che noi di Zoom24 abbiamo deciso di lanciare una newsletter giornaliera gratuita. Arriverà ogni giorno, da lunedì a venerdì, tra le 19 e le 20. Su un punto vogliamo essere chiari sin da subito: non sarà la classica newsletter, di quelle che apri l'email e ci trovi una serie di articoli buttati dentro, e via di nuovo al bombardamento mediatico. È un progetto, nel panorama calabrese, a tratti innovativo. Che permetterà, a noi giornalisti, di fare giornalismo di qualità; e a voi, lettori, di capirci qualcosa in più. Speriamo.

Dentro troverete anche qualche aneddoto proveniente direttamente da dentro la redazione (o qualche nostra riflessione, o il modo in cui abbiamo gestito una notizia: insomma, vorremmo farci conoscere di più e rompere quel muro che solitamente separa lettori e giornalisti). In aggiunta, solo per i lettori della newsletter, ogni tanto inoltre mostreremo degli articoli in anteprima, prima che vengano pubblicati su Zoom24.it.

