Coronavirus, “Zone rosse” a Vibo: la Prefettura blinda Piscopio e Fabrizia

A seguito della dichiarazione da parte del presidente facente funzione, Nino Spirlì, della Regione Calabria di istituzione della “zona rossa” nella frazione Piscopio di Vibo Valentia e nel comune di Fabrizia dal 28 dicembre al 6 gennaio, saranno assicurate adeguate misure di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, così come deciso in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dalla prefettura di Vibo Valentia in data odierna. Insomma, l’Ufficio territoriale del Governo ha disposto dei controlli serrati al fine di blindare le due comunità del Vibonese interessate dal provvedimento.