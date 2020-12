Coronavirus, tre morti al Gom e 89 positivi nella provincia di Reggio

Tre decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore all’ospedale di Reggio Calabria. Si tratta di tre uomini di 87, 85 e 71 anni, tutti affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19. Nella giornata di oggi sono stati 183 i soggetti sottoposti allo screening, 6 dei quali sono risultati positivi al test. In seguito a 6 ricoveri e una dimissione, sono 101 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 44 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 33 in Pneumologia, 20 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia Intensiva. Infine, sono 553 le persone accolte al Gom, 114 i morti e 271 i pazienti clinicamente guariti. Quanto all’Asp di Reggio, infine, i positivi accertati nella giornata odierna, su 547 tamponi effettuati sono 83.