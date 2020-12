Coronavirus, in Italia oltre 8500 casi ed ancora 445 morti

Secondo il nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono in lieve calo i nuovi casi: oggi sono 8.585, con 68.681 tamponi effettuati (contro 59.879 di ieri). Aumentano, invece i morti: 445, per un totale di 72.370 decessi da inizio pandemia. Il tasso di positività torna sul 12,5%. Le terapie intensive calano di 15 unità, 2.565 in tutto, mentre continuano a salire i ricoveri: +361 (ieri 259), per un totale di 23.932. Gli ingressi della giornata in terapia intensiva sono stati 167, di cui 57 in Puglia. I guariti sono 14.675 (ieri 7.798), per un totale di 1.408.686. Dopo l’aumento di ieri (+817), torna a calare il numero degli attualmente positivi, 6.539 in meno, 575.221 in tutto. Di questi, 548.724 pazienti sono in isolamento domiciliare, 6.885 meno di ieri. Riguardo le regioni, in Veneto 2.782 nuovi casi, nel Lazio 966 e in Emilia Romagna 750. Seguono Sicilia (+650), Puglia (+645) e Lombardia (+573).

