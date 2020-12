Il vaccino anti-Covid è arrivato anche in Calabria. Il primo carico del prodotto Pfizer/BioNtech è giunto ieri sera all’aeroporto di Lamezia Terme con un velivolo dell’aeronautica militare. Per l’esattezza, sono giunte 280 dosi di siero da consegnare alle Aziende ospedaliere della regione per il “Vaccine Day”. Secondo quanto è dato sapere, i vaccini verranno stoccati al Policlinico Mater Domini di Catanzaro, ritenuto Polo di riferimento, per essere poi distribuiti negli ospedali tre principali capoluoghi calabresi: l’Annunziata di Cosenza, il Pugliese di Catanzaro e il Gom di Reggio Calabria.