Meteo, maltempo previsto anche per domani sulla Calabria

Maltempo anche per la giornata di domani in Calabria. Lo chiariscono i bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della Protezione Civile, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta meteo ma ha comunque evidenziato nei bollettini il persistere del maltempo su alcune zone della Penisola, prima della forte ondata della prossima settimana. Precipitazioni anche a carattere temporalesco sono previste nella nostra regione ed in tutto il Sud Italia con nevicate al di sopra degli 800-1000 metri.