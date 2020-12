Coronavirus, altri quattro morti all’ospedale di Reggio

Quattro morti nelle ultime 24 ore al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta di due uomini di 85 e 65 anni, e di due donne di 75 e 76 anni, tutti affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. Nella giornata di oggi sono stati 69 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19, di cui 2 sono risultati positivi al test. In seguito a 3 ricoveri e 3 dimissioni, sono 98 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 42 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 30 in Pneumologia, 21 in Medicina d’urgenza e 5 in Terapia Intensiva. I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 544 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 550 ricoveri), quelli deceduti sono 110. I pazienti clinicamente guariti sono 269, trasferiti ad altro ospedale in 65.