Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L’incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359. In Emilia Romagna 2.127 nuovi positivi, nel Lazio 1.691, in Puglia 1.011 e in Campania 1.009. Altri 613 in Toscana e 603 nelle Marche. In Sardegna 409 casi e 316 in Alto Adige, 257 in Calabria.

