La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania

E’ polemica tra Regioni dopo il no – come riferisce Repubblica – dell’assessora regionale lombarda al presepe artigianale che era stato inviato in dono dalla Campania. Il manufatto poi è stato offerto al Comune di Bergamo che ha accettato. Il sindaco Gori ha ringraziato: “Gesto che unisce i territori”. Altre sacre rappresentazioni inviate dalla Campania alle regioni italiane

“La Regione Campania – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Bergamo – ha donato al #ComunediBergamo un tradizionale presepe napoletano, un’iniziativa di promozione e di sostegno dell’artigianato di qualità così colpito dalle limitazioni anti #covid19: è esposto da questa mattina a #PalazzoFrizzoni. Non si capisce, invece, lo “sgarbo” istituzionale della Regione Lombardia nei confronti di un gesto che doveva sancire l’unità e, ove non ci fosse stata, la pace tra governatori, di qualsiasi colore politico essi fossero.