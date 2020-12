Coronavirus | In Italia altri 18mila contagi e 505 morti

Roma, 24 dicembre 2020 – Non si ferma il quotidiano bollettino sul Coronavirus in Italia. Nemmeno la vigilia di Natale. I dati Covid di oggi arrivano in anticipo e certificano una risalita della curva dei contagi, così come dell’indice di positività, rimasto stabile ieri. Nel giorno in cui si superano i 2 milioni di casi da inizio epidemia, calano ancora decessi, terapie intensive e ricoveri. Dalle regioni: si conferma la crescita dei contagi in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, e Toscana. Lieve discesa nelle Marche.

Contagi Covid: i dati del 24 dicembre

Secondo il bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile sono 18.040 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 14.522), a fronte di 505 morti (ieri 553). Sono oltre 2 milioni gli italiani ad aver contratto il virus da inizio epidemia (2.009.713). L’indice di positività risale al 9,3% (+1%). Oggi sono stati processati 193.777 tamponi, 18mila in più di ieri. Calano i pazienti in Terapia intensiva (sono 2.589, -35) e quelli ricoverati in regime ordinario (sono 24.070, -476). Migliorano i dati sui nuovi ingressi in rianimazione: oggi 149, ieri 216. Le persone guarite o dimesse oggi sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unità (ieri -7.139) ed è pari a 593.632. Inisolamento domiciliare ci sono 566.973 persone (-4.673). Resta il Veneto la regione con più casi (3.837). A seguire ci sono Lombardia (2.656), Emilia Romagna (1.692), Lazio (1.519) e Puglia (1.458).

CONTINUA A LEGGERE QUI