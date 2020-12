Coronavirus | In Calabria altri 244 casi (ieri 284) e -13 ricoveri

Sono 244 (ieri 284) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 3.314 persone sottoposte a tampone (ieri 3.271). A riportarlo il bollettino giornaliero della Regione Calabria. I nuovi positivi sono stati registrati: 119 in provincia di Reggio Calabria, 59 in quella di Cosenza, 46 nel Catanzarese e 12 sia in provincia di Crotone che di Vibo Valentia. I guariti sono 126, i residenti attualmente positivi, invece, 8.205.

Ricoveri e decessi. I pazienti in Terapia intensiva sono 21, stabili rispetto a ventiquattro ore fa. I ricoveri nei reparti Covid sono invece 284, 13 in meno rispetto a ieri. Registrato poi un altro decesso, nel Cosentino, che porta il totale da inizio pandemia a 437.

Sul territorio i casi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.399 (59 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 ad Acri e 9 ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.429 (2.237 guariti, 192 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.364 (13 in reparto Azienda ospedaliera Catanzaro; 18 in reparto al presidio ospedaliero Lamezia Terme; 8 in reparto Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1319 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.764 (1.686 guariti, 78 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 420 (31 in reparto; 389 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.725 (1691 guariti, 34 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 267 (14 ricoverati, 253 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.038 (1.011 guariti, 27 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.755 (95 in reparto; 13 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.641 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.502 (6.396 guariti, 106 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).