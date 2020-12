Coronavirus a Vibo, focolaio a Piscopio: c’è anche un medico

Non si arresta la diffusione del virus in Calabria con l’arrivo delle feste, anzi: nel Vibonese, negli ultimi giorni, si ha avuto in incremento di positivi. Il bollettino della Regione segnala infatti 60 nuovi contagi in tutta la provincia nelle ultime 48 ore (tra cui 6 positivi a Zungri e diversi all’ospedale Jazzolino). A questi, inoltre, si aggiungono circa una ventina (per il momento) di persone residenti nella frazione di Piscopio, a Vibo, che sono risultate positive al test rapido antigenico.

Bisognerà adesso aspettare la conferma del tampone molecolare effettuato dall’Asp, ma (come vi abbiamo raccontato QUI) la loro affidabilità è di oltre il 99%. Tra i positivi nella piccola frazione c’è anche un medico di medicina generale.