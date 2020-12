Coronavirus | In Italia 13.318 casi e 628 morti: lieve crescita dei contagi

Roma, 22 dicembre 2020 – Il bollettino di oggi, sull’epidemia da Coronavirus in Italia, segna una lieve crescita dei contagi, mentre resta alto il numero dei decessi. Nel frattempo, mancano sempre meno giorni a quello che è stato definito il V-Day: domenica 27, infatti, inizieranno le somministrazioni del vaccino anti-Covid allo Spallanzani, dove si sono verificati i primi due casi di Coronavirus in Italia, e a ricevere la prima dose sarà proprio una infermiera dell’Istituto di Roma. Ma, nonostante si intraveda la fine del tunnel, la variante del Covid continua a destare preoccupazioni e Pfizer-Biontech e Moderna hanno annunciato di aver iniziato a testare i loro vaccini proprio sulla mutazione del virus. E mentre la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a riaprire i collegamenti commerciali e il trasporto passeggeri con il Regno Unito, restano ancora tanti gli italiani bloccati in Gran Bretagna: la Farnesina oggi ha dichiarato che potranno rientrare con voli speciali.

Covid, il bilancio del 22 dicembre

Sono 13.318 i nuovi casi di Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.977.318. È invece di 628 l’incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.842. Sono stati effettuati 166.205 tamponi e il tasso di positività scende al 8,0% (ieri era al 12,3%). Le Terapie intensive calano di 44 unità (sono 2.687), mentre i ricoveri di 197 (sono 24.948). Altri 20.315 guariti, mentre 605.955 sono gli attualmente positivi (-7.627). Le persone isolamento domiciliare sono a oggi 578.320. Le regioni dove si registrano maggiori contagi nelle ultime 24 ore: Veneto con 3.082 nuovi casi, la Lombardia con 2.278 e il Lazio con 1.288

CONTINUA A LEGGERE QUI