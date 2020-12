Congiunzione tra Giove e Saturno: a che ora e dove vedere la cometa di Natale

Nel giorno del solstizio d’inverno, un fenomeno che non si osservava da circa 400 anni: questa sera Giove e Saturno andranno a sovrapporsi, vicini come lo sono stati solo nel 1623, creando l’effetto magico di un corpo celeste unico. E così oggi la Stella Cometa di Betlemme torna a illuminare i cieli, nei giorni di Natale: nella tradizione cristiana, la stella avrebbe guidato i re Magi fino alla grotta in cui avrebbero trovato Gesù bambino, portando in dono oro, incenso e mirra. Per la scienza e per gli appassionati degli astri, invece, è un evento così raro da aver portato a sempre nuovi studi nel corso dei secoli. Il prossimo passaggio sarà nel 2080, quindi da non perdere.

